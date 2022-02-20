К чему может привести самостоятельный разбор смартфона или ноутбука

Специалист отметил, что ноутбуки проще в разборке, некоторые производители упрощают доступ к компонентам, таким как оперативная память, жесткий диск, система охлаждения. Если такое предусмотрено, пользователь сможет самостоятельно сделать требуемое обслуживание техники. Неосторожный ремонт ноутбука может привести к поломке задней крышки и короткому замыканию материнской платы устройства.

Смартфоны же вскрыть не так легко. Производители герметизируют устройство на специальный клей. При вскрытии можно сломать заднюю крышку или экран, а также повредить отключаемые шлейфы. В будущем такое может обернуться дорогостоящим ремонтом или полной заменой неисправного устройства.

Эксперты подытожил, что вопрос обслуживания или замены старых компонентов лучше доверить сервисному центру.