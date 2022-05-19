К чему привело использование собак COVID-ищеек в аэропортах

В новом исследовании сообщается о длительном испытании точности работы собак-ищеек COVID в аэропорту. Эксперимент в аэропорту длился шесть месяцев, в конце 2020 года и в 2021 году.

Из 303 пассажиров, участвовавших в исследовании, только три из 303 случаев ПЦР-положительного результата на SARS-CoV-2, и собаки пропустили все три случая, но зато останавливали COVID-отрицательных людей.

Последующее ПЦР-тестирование этих трех положительных случаев показало, что только один из них был истинно инфекционно-положительным, а два других были либо ложноотрицательными, либо находились в постинфекционном периоде. Таким образом, только один из 303 случаев в исследовании аэропорта был истинно симптоматическим положительным, и они были пропущены собаками-ищейками COVID.

Это означает, что исследователи в целом уверены в высокой точности обнаружения собаками COVID-отрицательных людей. Однако из-за низкой распространенности COVID-положительных случаев в исследовании ученые не смогли оценить способность собак выявлять людей с инфекцией SARS-CoV-2.

Исследование также показало, что в лабораторных условиях эти собаки с 90% успешностью различали COVID-положительные и отрицательные образцы, но в реальных условиях с низкой распространенностью случаев заболевания животные могут быть менее точными.