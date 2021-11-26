К чему привело вымирание гигантских травоядных животных

Животные вымирали из-за изменения климата, появления более приспособленных конкурентов, влияния человека. Их средой обитания были степи, прерии, саванны и тундра.

Учёные составили список крупных травоядных млекопитающих, вымерших между 6000 и 50 000 лет назад на четырёх континентах. Затем исследователи сопоставили сроки исчезновения животных с данными о древних пожарах. Как оказалось, природные катастрофы активизировались вскоре после их вымирания.

При этом интересно, что вымирание травоядных гигантов, живших в лесах, не приводило к такому распространению пожаров. Почему так происходило, неясно.