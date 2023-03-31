К экспериментальной онлайн-продаже алкоголя в России хотят добавить зарубежные вина

Министерство предложило убрать из характеристик вина в законопроекте ссылку на российское происхождение и добавить, что вино должно быть из одной из стран ЕАЭС и произведено из винограда, выращенного на территории союза. В ЕАЭС входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан.

Эксперимент по дистанционной продаже алкоголя начнется 1 ноября 2023 года и продлится до 31 июля 2026 года. Он будет проводиться в Москве и Московской области, а в качестве площадки для эксперимента будет использована инфраструктура "Почты России". Изначально эксперимент был задуман для стимулирования продаж российского вина путем предоставления российским виноделам возможности продавать свою продукцию через Интернет. Однако ЕЭК позже заявила, что законопроект нарушает принципы свободной торговли в рамках ЕАЭС.