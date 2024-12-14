К Илону Маску вновь появились вопросы у властей США

Опубликовано 14 декабря 2024, 12:451 мин.
К Илону Маску вновь появились вопросы у властей СШАСкоре расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам США
Илон Маск столкнулся с новыми юридическими проблемами с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). В письме, опубликованном Маском на сайте X, его адвокат Алекс Спиро сообщил, что SEC готовит «многочисленные обвинения» против него и возобновила расследование в отношении его компании Neuralink.
Спиро назвал требование SEC «преследованием», заявив, что агентство дало Маску 48-часовой срок, чтобы либо согласиться на урегулирование, включая денежные выплаты, либо столкнуться с многочисленными обвинениями. Конкретные обвинения не ясны.
Отношения Маска с Комиссией по ценным бумагам и биржам США были напряженными на протяжении многих лет. В 2018 году агентство подало на него в суд после того, как он написал в Twitter, что собирается сделать компанию Tesla частной, что привело к заключению мирового соглашения, включающего штраф в размере 20 миллионов долларов и назначение юриста для проверки его твитов.