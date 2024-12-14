К Илону Маску вновь появились вопросы у властей США

Спиро назвал требование SEC «преследованием», заявив, что агентство дало Маску 48-часовой срок, чтобы либо согласиться на урегулирование, включая денежные выплаты, либо столкнуться с многочисленными обвинениями. Конкретные обвинения не ясны.

Отношения Маска с Комиссией по ценным бумагам и биржам США были напряженными на протяжении многих лет. В 2018 году агентство подало на него в суд после того, как он написал в Twitter, что собирается сделать компанию Tesla частной, что привело к заключению мирового соглашения, включающего штраф в размере 20 миллионов долларов и назначение юриста для проверки его твитов.