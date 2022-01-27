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К каким социальным сетям у жителей России будет доступ даже при нулевом балансе

В этом разобрался «Лайф»
Начиная с декабря 2021 года у россиян появилась возможность доступа к некоторым онлайн-ресурсам даже при отсутствии денег на счету. Именно в декабре начали действовать специальные Правила ведения перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов. Подробнее - в статье.
К каким социальным сетям у жителей России будет доступ даже при нулевом балансе

Согласно Правилам ведения перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов, с нулевым балансом можно будет заходить на сайты государственных структур, а также в некоторые соцсети. При этом есть несколько пунктов, которым такие соцсети должны соответствовать.

Прежде всего, доступ к социальной сети должен предоставляться российскими компаниями или индивидуальными предпринимателями, а вся информация в ней должна быть на русском языке.

Далее - в течение суток ресурс должны посещать за месяц более 5 миллионов пользователей, находящихся на территории России.

Третье условие - в соцсети должно быть не менее 5 тысяч страниц органов местного самоуправления либо государственных органов.

Последнее - ресурс должен содержать страницы государственных СМИ и обязательных общедоступных каналов.

К каким социальным сетям у жителей России будет доступ даже при нулевом балансе

Составлять список таких социальных сетей будет особая комиссия. В её состав входят представители властных структур, депутаты Государственной думы, представители СМИ, крупнейших операторов мобильной связи.

К подобным социальным сетям уже точно будет относиться «ВКонтакте». Этот ресурс сделают бесплатным для россиян.

Источник: Лайф
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