К каким технологиям вам придется привыкать в 2023 году

Скорее всего в этом году у вас может появиться личный чат-бот, который будет выступать, например, в роли научного ассистента: “представьте, что вы пишете научную работу и хотите добавить несколько исторических фактов о Второй мировой. Вы можете поделиться с ботом 100-страничным документом и попросить его суммировать основные моменты, связанные с определенным аспектом войны. Бот прочитает документ и составит для вас конспект”.

Роуэн Курран, технологический аналитик исследовательской компании Forrester, говорит, что такие приложения, как Microsoft Word и Google Sheets, вскоре могут встроить инструменты ИИ для оптимизации рабочих процессов.

Ожидается, что Apple в этом году наконец выпустит свою первую гарнитуру виртуальной/дополненной реальности. Да, они уже давно существуют у других производителей. Но учитывая “вес”, который компания имеет на современные тренды, с ее помощью намного больше людей “втянется” в этот опыт (может и вы).