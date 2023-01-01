К каким технологиям вам придется привыкать в 2023 году

К каким технологиям вам придется привыкать в 2023 годуСписок далеко не полный, год только начался
Технологии 2023 года, которые возможно вам придется освоить. Оглядываясь на технологии 2022 года, ведущий технический писатель New York Times предсказал, какие новые технологии повлияют на вашу жизнь в 2023 году.
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Скорее всего в этом году у вас может появиться личный чат-бот, который будет выступать, например, в роли научного ассистента: “представьте, что вы пишете научную работу и хотите добавить несколько исторических фактов о Второй мировой. Вы можете поделиться с ботом 100-страничным документом и попросить его суммировать основные моменты, связанные с определенным аспектом войны. Бот прочитает документ и составит для вас конспект”.
Роуэн Курран, технологический аналитик исследовательской компании Forrester, говорит, что такие приложения, как Microsoft Word и Google Sheets, вскоре могут встроить инструменты ИИ для оптимизации рабочих процессов.
Ожидается, что Apple в этом году наконец выпустит свою первую гарнитуру виртуальной/дополненной реальности. Да, они уже давно существуют у других производителей. Но учитывая “вес”, который компания имеет на современные тренды, с ее помощью намного больше людей “втянется” в этот опыт (может и вы).