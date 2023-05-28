К принтерам HP выдвинули новые требования после недавней блокировки сторонних картриджей

IITC призвал Генеральный совет по электронике (GEC) отозвать по меньшей мере 101 модель принтеров HP из реестра Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT), который сертифицирует продукцию как экологически безопасную.

IITC утверждает, что принтеры HP с функцией Dynamic Security и дополнительной функцией HP+ нарушают критерии EPEAT, блокируя картриджи сторонних производителей. Группа утверждает, что HP выпустила несколько обновлений прошивки для принтеров, зарегистрированных EPEAT, которые фактически блокируют их и делают непригодными для использования чернила других производителей.

Несмотря на это, HP продолжает продавать эти принтеры как соответствующие требованиям EPEAT.