К собаке-роботу Spot прикрепили «руку»

С помощью манипулятора робопёс может копать грядки для растений, собирать бельё для стирки, нажимать на выключатели света, рисовать на земле с помощью мела, открывать двери и т.п. На видео даже показано, как две робособаки помогают скакать через скакалку третьей.

Манипулятор крепится к Spot в передней части корпуса. На его конце есть специальные захваты. Движения «руки» выглядят плавными и осторожными. В целом, Boston Dynamics провела хорошую работу.

Сегодня также ожидается запуск новых продуктов линейки Spot. Трансляция пройдёт на YouTube.