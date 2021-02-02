Наука и технологии
Сегодня 15:09
К собаке-роботу Spot прикрепили «руку»
Обычная собака так не сможет
Компания Boston Dynamics опубликовала короткое видео на YouTube с демонстрацией всех новых трюков робота-собаки Spot, которые он может выполнить со своей роботизированной «рукой».
С помощью манипулятора робопёс может копать грядки для растений, собирать бельё для стирки, нажимать на выключатели света, рисовать на земле с помощью мела, открывать двери и т.п. На видео даже показано, как две робособаки помогают скакать через скакалку третьей.
Манипулятор крепится к Spot в передней части корпуса. На его конце есть специальные захваты. Движения «руки» выглядят плавными и осторожными. В целом, Boston Dynamics провела хорошую работу.
Сегодня также ожидается запуск новых продуктов линейки Spot. Трансляция пройдёт на YouTube.