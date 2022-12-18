К вылету готовится первый трансатлантический рейс на растительном масле

В 2023 году один из флагманских самолётов Boeing 787 компании Virgin Atlantic с двигателями Rolls-Royce Trent 1000 вылетит из лондонского аэропорта Хитроу и отправится в нью-йоркский аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди.

Используемое в нём топливо является экологичным. Его использование может сократить выбросы углерода в течение жизненного цикла более чем на 70% по сравнению с обычным топливом.