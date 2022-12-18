К вылету готовится первый трансатлантический рейс на растительном масле

22:01, 18 декабря 2022
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К вылету готовится первый трансатлантический рейс на растительном маслеОн состоится в 2023 году
Стало известно, что первый в мире трансатлантический рейс с нулевым уровнем выбросов будет совершён из Лондона в 2023 году. В качестве топлива у самолёта выступит отработанное растительное масло и другие отработанные масла и жиры.
Фото: Unsplash
В 2023 году один из флагманских самолётов Boeing 787 компании Virgin Atlantic с двигателями Rolls-Royce Trent 1000 вылетит из лондонского аэропорта Хитроу и отправится в нью-йоркский аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди.
Используемое в нём топливо является экологичным. Его использование может сократить выбросы углерода в течение жизненного цикла более чем на 70% по сравнению с обычным топливом.