К затонувшему пароходу «Находка» отправят экспедицию

Председатель Приморского краевого отделения РГО Алексей Буяков рассказал, что в архивах Гуверовского института (США) обнаружилось письмо с описанием и даже рисунком крушения судна. Судно шло каботажным рейсом (вдоль побережья) из Владивостока в залив Находка, но затонуло при невыясненных обстоятельствах. Там есть зарисовка — как пароход ложился на борт и тонул. Поскольку судно до сих пор не найдено, это станет задачей для экспедиции следующего года, пояснил Буяков.

У исследователей уже есть предположительное место затопления, куда ранее не доходили поисковики.