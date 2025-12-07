К затонувшему пароходу «Находка» отправят экспедицию

Опубликовано 07 декабря 2025, 19:551 мин.
К затонувшему пароходу «Находка» отправят экспедициюРусское географическое общество отправится на поиски
Русское географическое общество (РГО) планирует провести в 2026 году экспедицию по поиску затонувшего парохода «Находка». Информация о его гибели была найдена в архивных документах, пишет ТАСС.
Председатель Приморского краевого отделения РГО Алексей Буяков рассказал, что в архивах Гуверовского института (США) обнаружилось письмо с описанием и даже рисунком крушения судна. Судно шло каботажным рейсом (вдоль побережья) из Владивостока в залив Находка, но затонуло при невыясненных обстоятельствах. Там есть зарисовка — как пароход ложился на борт и тонул. Поскольку судно до сих пор не найдено, это станет задачей для экспедиции следующего года, пояснил Буяков.
У исследователей уже есть предположительное место затопления, куда ранее не доходили поисковики.