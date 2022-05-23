К Земле приближается астероид в два раза больше Бурдж-Халифа

Речь идёт об объекте 7335 (1989 JA), диаметр которого составляет 1,8 км. Хотя NASA классифицировало астероид как «потенциально опасный», крайне маловероятно, что он представляет угрозу для нашей планеты. Он пролетает на расстоянии около 4 млн километров. Это почти в 10 раз больше среднего расстояния между Землёй и Луной.

Сообщается, что астероид максимально приблизится к Земле в 14:26 UTC в пятницу, 27 мая. По данным NASA, этот объект станет самым большим астероидом, который пролетит мимо нашей планеты в этом году.