К Земле приближается потенциально опасный астероид

В ближайшие два дня астероид пролетит примерно в восьми миллионах километров от Земли. Это небесное тело обнаружили в ноябре 2020 года с помощью космического телескопа NEOWISE, пишет «РИА Новости». 4 декабря астероид 2020 WU5 включили в Электронный циркуляр малых планет Международного астрономического союза (IAU).

Диаметр астероида составляет от 0,5 до 1,1 километра. Он максимально сблизится с планетой ночь с 13 на 14 января. Небесное тело будет перемещаться на фоне созвездия Близнецы в сторону созвездия Возничий. Сообщается, что астероид можно будет наблюдать в средних широтах Северного полушария.