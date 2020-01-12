Кабели для интернета научились использовать для поиска утечек газа

Новые сенсоры работают с водородом. Дело в том, что этот газ является перспективным источником энергии, но в смеси с кислородом или воздухом он взрывается. Поэтому утечки водорода весьма опасны, и для их поиска необходимы датчики.

«Мы обратили своё внимание на оптическое волокно. Это простой и коммерчески доступный материал. При этом можно максимально удалить сенсор от места детектирования, так как оптоволокно легко позволяет передавать информацию на большие расстояния. Сенсор может размещаться в двигателе машины, работающей на водороде, или в месте заправки, а в кабине может быть индикатор утечки», — рассказал один из авторов разработки.

Для создания датчика учёные удалили фрагмент оболочки оптоволокна и покрыли это место тончайшим слоем золота. На поверхности «золотой зоны» возникает эффект поверхностного плазмонного резонанса, который становится источником аналитического сигнала. Кроме того, на золотой пластинке вырастили металлоорганический каркас, чувствительный к водороду.