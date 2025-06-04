Кабели среди мерзлоты: эксперт рассказал о прокладке проводного интернета Россией в Арктике

Норильск до 2017 года был фактически отрезан от стабильного интернета: связь обеспечивалась только через спутники с низкой пропускной способностью. Это мешало развитию как бизнеса, так и социальной инфраструктуры. Позже ситуация начала меняться: в Арктике стали использовать сочетание спутниковой связи и радиосредств, адаптированных к суровому климату.

Чтобы обеспечить более надежную связь, в 2025 году «Ростех» представил спутниковые трекеры, разработанные «Росэлектроникой». Эти устройства могут работать при температурах от −60 °C и подходят для мониторинга состояния техники в удаленных районах. Трекеры передают данные, включая аварийные сигналы, в центры управления, что позволяет контролировать оборудование без постоянного присутствия людей.

Улучшения коснулись и проводной связи. В 2017 году компания «Единство» (структура «Норникеля») проложила первую волоконно-оптическую линию длиной почти 1000 км. В 2024 году появилась вторая линия — для резервирования канала. Строительство шло через вечную мерзлоту и тайгу, поэтому использовали специальную технику вроде снегоболотоходов. Сейчас к оптоволоконной сети подключены все крупные интернет-провайдеры и мобильные операторы в Норильске. По словам Вихрова, в сети «МегаФона» уже около 97% трафика передается через LTE, и это заметно улучшает повседневную связь.

Спутниковая связь при этом остается важным резервом. Роскосмос до 2027 года планирует запустить серию спутников для широкополосного интернета в Арктике. В рамках программы на орбиту выведут сотни аппаратов, чтобы обеспечить устойчивый доступ к сети как на суше, так и в море.