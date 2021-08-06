Качественный пауэрбанк на 20 000 мАч продают по минимальной цене

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Сегодня в 17:50
Качественный пауэрбанк на 20 000 мАч продают по минимальной ценеНа выбор есть и 30 000 мАч
В магазине Baseus на AliExpress стартовала распродажа пауэрбанков различной ёмкости. Вариант с 20 000 мАч можно купить за цену чуть больше тысячи рублей.
Например, аккумулятор ёмкостью 20000 мАч будет стоить 1128 рублей вместо 1956. Для получения такой скидки, нужно сначала забрать купоны на странице товара, а затем применить промокод «BEIDIAN001» в корзине.
Версия с 3000 мАч обойдётся в 1701 рубль вместо 2604.
Baseus — это китайский производитель аксессуаров. На AliExpress у него высокие оценки. Указанные внешние аккумуляторы являются универсальными — подойдут и для iPhone, и для Xiaomi. Количество товара может быть ограничено. Пауэрбанки предлагаются в двух цветах — белом и чёрном.