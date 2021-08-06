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Сегодня в 17:50

Качественный пауэрбанк на 20 000 мАч продают по минимальной цене

На выбор есть и 30 000 мАч
В магазине Baseus на AliExpress стартовала распродажа пауэрбанков различной ёмкости. Вариант с 20 000 мАч можно купить за цену чуть больше тысячи рублей.
Качественный пауэрбанк на 20 000 мАч продают по минимальной цене

Например, аккумулятор ёмкостью 20000 мАч будет стоить 1128 рублей вместо 1956. Для получения такой скидки, нужно сначала забрать купоны на странице товара, а затем применить промокод «BEIDIAN001» в корзине.

Качественный пауэрбанк на 20 000 мАч продают по минимальной цене

Версия с 3000 мАч обойдётся в 1701 рубль вместо 2604.

Качественный пауэрбанк на 20 000 мАч продают по минимальной цене

Baseus — это китайский производитель аксессуаров. На AliExpress у него высокие оценки. Указанные внешние аккумуляторы являются универсальными — подойдут и для iPhone, и для Xiaomi. Количество товара может быть ограничено. Пауэрбанки предлагаются в двух цветах — белом и чёрном.