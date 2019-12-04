Наука и технологии
Сегодня 17:24
Качество товаров известных мировых марок оказалось ухудшенным в России
Но компании никак это не обозначают
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обвинила компании Henkel, Lindt и Procter & Gamble в том, что они не информируют потребителей об отличиях в составе и качестве товаров для российского рынка от их зарубежных аналогов. Речь идёт о стиральных порошках, капсулах для стиральных машин и шоколаде.
Как рассказал замглавы ФАС, стиральные порошки Ariel и Persil, а также шоколад Lindt в России отличаются от иностранных продуктов под теми же марками своим составом, качеством и условиями использования.
ФАС уже направила компаниям предупреждения. Служба ожидает исполнения требований в течение 30 дней после получения писем. Иностранным производителям придётся либо отправлять в Россию товары с тем же составом, либо наносить на упаковку соответствующее обозначение.
Экспертиза показала, что, например, стиральные порошки и капсулы для стирки на российском рынке имеют худшие «пенообразующую способность» и «моющую способность».