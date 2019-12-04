Качество товаров известных мировых марок оказалось ухудшенным в России

Как рассказал замглавы ФАС, стиральные порошки Ariel и Persil, а также шоколад Lindt в России отличаются от иностранных продуктов под теми же марками своим составом, качеством и условиями использования.

ФАС уже направила компаниям предупреждения. Служба ожидает исполнения требований в течение 30 дней после получения писем. Иностранным производителям придётся либо отправлять в Россию товары с тем же составом, либо наносить на упаковку соответствующее обозначение.

Экспертиза показала, что, например, стиральные порошки и капсулы для стирки на российском рынке имеют худшие «пенообразующую способность» и «моющую способность».