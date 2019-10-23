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Кадровые службы начали подбирать сотрудников с помощью искусственного интеллекта

Но это спорный подход
Издание Washington Post написало, что многие компании уже начали использовать искусственный интеллект на собеседованиях. Некоторые алгоритмы составляют рекомендации для работодателя, анализируя речь и лицо соискателя. Эксперты однако считают, что такой подход не совсем правильный.

Одну из наиболее распространённых таких систем на основе искусственного интеллекта разработала рекрутинговая компания HireVue. Данная технология использует камеры кандидатов на смартфонах или ноутбуках для анализа их лиц и речи. Искусственный интеллект способен даже сравнивать соискателей между собой и оценивать их «трудоспособность».

Сообщается, что HireVue уже получила широкое распространение в некоторых отраслях, в том числе в гостиничном деле и финансах. Системой пользуются даже в Unilever и Goldman Sachs.

Эксперты критикуют подход, заявляя, что искусственный интеллект оперирует «необоснованными сочетаниями поверхностных измерений и произвольных чисел». Так, система может «забраковать» человека, который просто перенервничал, и из-за этого плохо говорил.

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