Кадровые службы начали подбирать сотрудников с помощью искусственного интеллекта

Одну из наиболее распространённых таких систем на основе искусственного интеллекта разработала рекрутинговая компания HireVue. Данная технология использует камеры кандидатов на смартфонах или ноутбуках для анализа их лиц и речи. Искусственный интеллект способен даже сравнивать соискателей между собой и оценивать их «трудоспособность».

Сообщается, что HireVue уже получила широкое распространение в некоторых отраслях, в том числе в гостиничном деле и финансах. Системой пользуются даже в Unilever и Goldman Sachs.

Эксперты критикуют подход, заявляя, что искусственный интеллект оперирует «необоснованными сочетаниями поверхностных измерений и произвольных чисел». Так, система может «забраковать» человека, который просто перенервничал, и из-за этого плохо говорил.