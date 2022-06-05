Как 4 млн лет назад: учёные оценили уровень углекислого газа на Земле

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Как 4 млн лет назад: учёные оценили уровень углекислого газа на ЗемлеВсё из-за антропогенного потепления
Американские специалисты сообщили, что концентрация углекислого газа в атмосфере в мае была на 50% выше, чем в доиндустриальную эпоху. Такой уровень на Земле не наблюдался в течение примерно 4 миллионов лет.
Национальное управление океанических и атмосферных исследований заявило, что причиной нового максимума является глобальное потепление, вызванное деятельностью людей. В мае 2022 года был превышен порог в 420 ppm. В мае 2021 года показатель составлял 419 ppm, а в 2020 году — 417 ppm.
Измерения проводятся в обсерватории Мауна-Лоа на Гавайях, расположенной высоко в горах. По данным специалистов, до промышленной революции уровень CO2 оставался стабильным — около 280 ppm, и этот уровень сохранялся на протяжении примерно 6000 лет человеческой цивилизации. В настоящее время уровень сопоставим с тем, что было между 4,1 и 4,5 млн лет назад.