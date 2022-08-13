Как алкоголь действует на людей с бессонницей

Учёные увидели, что люди, испытывающие трудности с засыпанием, могут реже страдать от потери сознания, вызванной алкоголем. Это противоположно тому, что ожидали исследователи. Исторически считалось, что бессонница лишь усугубляет последствия, связанные со спиртным.

Исследователи обнаружили, что по мере увеличения употребления алкоголя среди участников, которые сообщали о более лёгкой бессоннице, частота потери сознания увеличивалась больше, чем у тех, кто сообщал о более тяжёлой бессоннице.

У учёных есть гипотеза, которая могла бы объяснить, почему так происходит. Возможно, дело в том, что нарушение циркадных ритмов, характерное для людей с бессонницей, изменяет процесс выведения алкоголя из организма.