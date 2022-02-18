Как алкоголь помогает коронавирусу попадать в лёгкие

Учёные вводили лабораторным мышам вводили по трём разным схемам. Часть животных с небольшими перерывами получала спиртное с помощью инъекций, другая часть дышала алкогольными парами, а третья — употребляла алкоголь, а потом резко лишалась его.

После этого учёные измеряли у мышей уровень экспрессии генов, которые задействованы в механизме проникновения коронавируса в клетки. Выяснилось, что алкоголь усиливает способность к проникновению вируса в лёгкие.

Исследователи рассказали, что спиртное негативно влияет на Mas-рецептор на мембране клетки, который отвечает за противовоспалительный эффект в случае проникновения вируса в клетку.