Как Apple почти «отменила» пароли

Как Apple почти «отменила» паролиЕе примеру следует весь мир
Когда десять лет назад компания Apple представила Touch ID на iPhone 5s, она произвела революцию в способах защиты наших устройств. Подчеркнув важность хранения биометрических данных на самом устройстве, компания Apple завоевала доверие пользователей и проложила путь в будущее без паролей, пишет 9to5Mac.
Теперь, с помощью Passkeys, Apple делает следующий шаг к полному устранению необходимости в паролях. В Passkeys используется криптографическая технология и биометрические функции разблокировки таких устройств, как iPhone и iPad, что обеспечивает более безопасный и удобный вход в систему.
С Passkeys пользователям больше не нужно беспокоиться о том, что их биометрические данные хранятся в облаке или у технологических гигантов.
Благодаря Apple другие компании последовали ее примеру, и в настоящее время отрасль стремится к более широкому внедрению беспарольной аутентификации.
Храня биометрические данные на устройстве, пользователи могут пользоваться преимуществами безопасных систем входа в систему без ущерба для своей конфиденциальности.