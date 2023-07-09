Как Apple почти «отменила» пароли

Теперь, с помощью Passkeys, Apple делает следующий шаг к полному устранению необходимости в паролях. В Passkeys используется криптографическая технология и биометрические функции разблокировки таких устройств, как iPhone и iPad, что обеспечивает более безопасный и удобный вход в систему.

С Passkeys пользователям больше не нужно беспокоиться о том, что их биометрические данные хранятся в облаке или у технологических гигантов.

Благодаря Apple другие компании последовали ее примеру, и в настоящее время отрасль стремится к более широкому внедрению беспарольной аутентификации.

Храня биометрические данные на устройстве, пользователи могут пользоваться преимуществами безопасных систем входа в систему без ущерба для своей конфиденциальности.