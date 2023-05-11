Как Apple поймала «крысу» в коллективе

Twitter-аккаунт @analyst941, известный тем, что делился утечками об iOS 17 и предстоящих релизах Apple, внезапно исчез.

Как оказалось, Apple применила хитроумную стратегию, чтобы отследить источник утечек. Компания намеренно предоставляла разную ложную информацию о предстоящих продуктах разным сотрудникам, подозреваемым в утечке. В данном случае сестра @analyst941, сотрудница Apple, получила конкретные предполагаемые даты выхода Final Cut Pro и Logic на iPad. Когда @analyst941 опубликовал эту информацию Apple быстро связала точки и определила источник. Сестру уволили, а @analyst941 рассказал, что она с ним теперь не общается.

Macworld напоминает читателям, что Apple печально известна своей скрытностью и предпринимает обширные меры для защиты своих проектов. Это включает в себя распространение ложной информации, стратегические «утечки» и не только. Think Secret, один из первых сайтов слухов об Apple, столкнулся с судебным иском после публикации подобной «подброшенной» утечки.