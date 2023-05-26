Как Apple стала компанией с триллионной капитализацией

Путь Apple начался в 1976 году, когда Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд Уэйн основали компанию в гараже. Прорыв произошел с созданием компьютера Apple I, за которым последовал успешный запуск Apple II, что способствовало росту компании Apple и привело к ее первичному публичному размещению акций.

Однако Apple столкнулась и со значительными неудачами. Выпуск Apple III, сопровождавшийся техническими проблемами, был неудачным. Джобс, отстраненный от руководящей роли, основал компьютерную компанию NeXT. Тем временем Apple представила компьютеры Lisa и Macintosh, последний из которых приобрел широкую популярность и произвел революцию в персональных компьютерах.

Пережив спад в 1990-х годах, компания Apple прошла через серию смен генеральных директоров, пока в 1997 году Стив Джобс не вернулся в качестве временного генерального директора. Джобс определил ключевые проблемы, способствовавшие упадку Apple, включая потерю культовой идентичности и высокие цены на продукцию. Он предпринял смелые шаги для возрождения компании, такие как создание партнерства с Microsoft, переход на процессоры Intel и выпуск революционных продуктов, таких как iMac, iPod и iPhone. Несмотря на то, что Apple не была первой, кто вышел на рынок смартфонов или mp3-плееров, ее продукция выделялась своим дизайном и производительностью.

Стремление компании разрабатывать и создавать лучшие продукты, как заявил дизайнер Джонатан Айв, обеспечивает безупречную производительность и совершенный дизайн.

По мнению экспертов по маркетингу, продуманная реклама Apple, внимание к конфиденциальности потребителя и превосходный пользовательский опыт стали ключевыми факторами ее триумфа.