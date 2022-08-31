Как бактерии обеспечивают иммунитет против гигантских вирусов

Исследовательская группа впервые показала, что внутриклеточные бактерии, известные как симбионты, защищают своего хозяина от вирусов. Амебы - это протисты, то есть одноклеточные микроорганизмы с клеточным ядром. Протисты играют ключевую роль в пищевых сетях и экосистемных процессах.

Результаты исследования позволяют предположить, что взаимодействие между симбионтами и вирусами влияет на поток питательных веществ в экосистемах. Исследование опубликовано в журнале PNAS.

Хламидии известны в первую очередь как патогены человека. Однако близкие родственники этих патогенных хламидий были обнаружены у самых разных животных и протистов. "Поскольку, согласно современным знаниям, хламидийная инфекция приводит к замедлению темпов роста зараженного хозяина, хламидии принято считать паразитическими, - объясняет Патрик Артофер, первый автор исследования и аспирант Центра микробиологии и экологических системных наук (CMESS).

Паразитические бактерии оказывают негативное влияние на хозяина, в то время как симбионты с положительным эффектом называются мутуалистами. "Наше исследование показывает, что хламидии здесь на самом деле мутуалисты, а не паразиты, поскольку они защищают протистов от смертельных инфекций, вызываемых гигантскими вирусами. В конце концов, медленный рост лучше, чем смерть", - говорит один из авторов работы.