Как беспилотники помогут США в создании гиперзвукового оружия

Эти беспилотники снимают с вооружения, поэтому применить их для испытаний — логичное решение. Намерены использовать модификации Block 20 и Block 30. Их переоборудуют так, чтобы можно было установить гиперзвуковые ракеты. Оборудование дронов поможет определить параметры испытываемого вооружения.

Военные считают, что использование RQ-4 Global Hawk позволит не привлекать к испытаниям дорогие в эксплуатации надводные корабли и пилотируемые самолёты. А это удешевит программу создания гиперзвуковых ракет.

Часть беспилотников RQ-4A Global Hawk уже начали перебрасывать на авиабазу ВВС США Grand Sky в Северной Дакоте — именно там проводятся испытания гиперзвукового оружия.