Как беспилотники помогут США в создании гиперзвукового оружия

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Как беспилотники помогут США в создании гиперзвукового оружияКакие преимущества в таком подходе
Стало известно, что Военно-воздушные силы (ВВС) США намерены привлечь высотные разведывательные беспилотники RQ-4 Global Hawk к испытаниям перспективных образцов гиперзвукового оружия.
Эти беспилотники снимают с вооружения, поэтому применить их для испытаний — логичное решение. Намерены использовать модификации Block 20 и Block 30. Их переоборудуют так, чтобы можно было установить гиперзвуковые ракеты. Оборудование дронов поможет определить параметры испытываемого вооружения.
Военные считают, что использование RQ-4 Global Hawk позволит не привлекать к испытаниям дорогие в эксплуатации надводные корабли и пилотируемые самолёты. А это удешевит программу создания гиперзвуковых ракет.
Часть беспилотников RQ-4A Global Hawk уже начали перебрасывать на авиабазу ВВС США Grand Sky в Северной Дакоте — именно там проводятся испытания гиперзвукового оружия.
Источник: Военное обозрение