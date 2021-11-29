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Как беспилотники помогут США в создании гиперзвукового оружия

Какие преимущества в таком подходе
Стало известно, что Военно-воздушные силы (ВВС) США намерены привлечь высотные разведывательные беспилотники RQ-4 Global Hawk к испытаниям перспективных образцов гиперзвукового оружия.
Как беспилотники помогут США в создании гиперзвукового оружия

Эти беспилотники снимают с вооружения, поэтому применить их для испытаний — логичное решение. Намерены использовать модификации Block 20 и Block 30. Их переоборудуют так, чтобы можно было установить гиперзвуковые ракеты. Оборудование дронов поможет определить параметры испытываемого вооружения.

Военные считают, что использование RQ-4 Global Hawk позволит не привлекать к испытаниям дорогие в эксплуатации надводные корабли и пилотируемые самолёты. А это удешевит программу создания гиперзвуковых ракет.

Часть беспилотников RQ-4A Global Hawk уже начали перебрасывать на авиабазу ВВС США Grand Sky в Северной Дакоте — именно там проводятся испытания гиперзвукового оружия.

Источник: Военное обозрение
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