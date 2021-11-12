Как будет выглядеть электромобиль Apple

Эксперты создали сайт, на котором можно изучить автомобиль внутри и снаружи, с подробностями о реальных патентах, которые использовались при разработке концепта. 3D-модель на сайте можно покрутить, понажимать на кнопки у различных деталей. Кузов электрокара имеет непривычную форму. Также у него есть сетчатая решётка на бампере, похожая на ту, что используют в Mac Pro.