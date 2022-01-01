Как будет выглядеть праздничный стол в 2050 году

Наука и технологии
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Как будет выглядеть праздничный стол в 2050 годуИмитация мяса и пироги из насекомых
Издание Tech Xplore пофантазировало на тему того, как мог бы выглядеть рождественский стол в будущем.
За рубежом традиционным блюдом на праздничном столе считается индейка. И в будущем, как говорят эксперты, её могут перестать готовить к Рождеству — по крайней мере настоящее мясо птицы. Уже сейчас учёные пытаются выращивать мясо в лаборатории, без применения насилия над живыми существами.
Помимо этого, учёные уже выращивают некоторые фрукты и овощи в искусственных условиях, например для получения томатов активно применяется гидропоника. Скорее всего, эти методы станут только популярнее.
В целом, в 2050 году мы можем ужинать пирогами, сделанными из насекомых, с водорослями, собранными роботами, пить питательные напитки с праздничным вкусом, а также закусывать имитацией мяса.
Источник: Tech Xplore