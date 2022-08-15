Как будет выглядеть российская орбитальная станция. Показан макет

Как будет выглядеть российская орбитальная станция. Показан макетИ что будет уметь
Внешность станции продумывала ракетно-космическая корпорация «Энергия» (входит в Роскосмос). По планам, развёртывание орбитальной станции будет проходить в два этапа. На первом этапе будут запущены четыре модуля: научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой. «Это обеспечит экипаж из двух человек суммарным гермообъемом 228 куб. м, в том числе до 19 куб. м для размещения научного оборудования», — сообщили в Роскосмосе.
На втором этапе добавят целевой и производственный модули, а также платформу обслуживания. В итоге объём станции для экипажа из двух-четырёх человек увеличится до 667 куб. м.
Фото: Андрей Любимов / РБК
Станция сможет проводить обзор всей поверхности Земли, мониторинг ледовой обстановки, составлять точный прогноз погоды в полярных широтах, идентифицировать зоны лесных пожаров.