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Как будет выглядеть российская орбитальная станция. Показан макет

И что будет уметь
Сегодня на военно-техническом форуме «Армия-2022» Роскосмос показал макет новой российской орбитальной станции.
Как будет выглядеть российская орбитальная станция. Показан макет

Внешность станции продумывала ракетно-космическая корпорация «Энергия» (входит в Роскосмос). По планам, развёртывание орбитальной станции будет проходить в два этапа. На первом этапе будут запущены четыре модуля: научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой. «Это обеспечит экипаж из двух человек суммарным гермообъемом 228 куб. м, в том числе до 19 куб. м для размещения научного оборудования», — сообщили в Роскосмосе.

На втором этапе добавят целевой и производственный модули, а также платформу обслуживания. В итоге объём станции для экипажа из двух-четырёх человек увеличится до 667 куб. м.

Как будет выглядеть российская орбитальная станция. Показан макет

Фото: Андрей Любимов / РБК

Станция сможет проводить обзор всей поверхности Земли, мониторинг ледовой обстановки, составлять точный прогноз погоды в полярных широтах, идентифицировать зоны лесных пожаров.

Источник:РБК
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