Как будет выглядеть российский аналог МКС

Новый глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что создание Российской орбитальной служебной станции (РОСС) станет основным приоритетом деятельности ведомства в пилотируемой космонавтике.

Пресс-секретарь Путина Песков сегодня также отметил, что решение о выходе РФ из проекта МКС после 2024 года было принято уже давно. Сразу после этого СМИ опубликовали примерный облик отечественной орбитальной станции: