Как будет выглядеть российский аналог МКС

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Как будет выглядеть российский аналог МКСРоскосмос показал
Сегодня стало известно, что Россия выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года. К этому времени планируется начать развёртывание национальной орбитальной станции. Сегодня также показали её примерный облик.
Новый глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что создание Российской орбитальной служебной станции (РОСС) станет основным приоритетом деятельности ведомства в пилотируемой космонавтике.
Пресс-секретарь Путина Песков сегодня также отметил, что решение о выходе РФ из проекта МКС после 2024 года было принято уже давно. Сразу после этого СМИ опубликовали примерный облик отечественной орбитальной станции: