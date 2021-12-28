Как будут испытывать российские экзоскелеты

Экзоскелеты должны защитить здоровье сотрудников при больших физических нагрузках, а также облегчить работу с габаритным инвентарем или в ограниченном пространстве. Устройства не ограничивают свободу действий, их даже можно носить со штатной спецодеждой. Специалист, поднимая груз в экзоскелете, будет чувствовать лишь половину веса.

Экзоскелеты будут тестировать два филиала компании «Россети Ленэнерго». Тестирование завершится в первом квартале 2022 года, после этого примут решение о масштабировании проекта. Устройства испытают в работах по заземлению воздушных линий электропередачи, при расчистке растительности на просеках, а также при переносе тяжёлых материалов и инструментов.