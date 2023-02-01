Как будут выглядеть школы в 2050 году

Как будут выглядеть школы в 2050 годуНесколько предположений сделали учёные
В будущем технологии в школах однозначно будут играть важную роль. Но насколько изменится сам процесс обучения?
Фото: The Hans India
Скорее всего, в 2050 году в классах будут использоваться экологически чистые технологии. Так, например, одноразового пластика больше нигде не будет. Возможно, какие-то школы даже создадут собственные вертикальные фермы.
Способ доступа к учебной информации изменится. Люди станут пользоваться онлайн-платформами для получения знаний, само обучение станет более персонализированным, в нём появятся элементы виртуальной и дополненной реальности. Для подготовки студентов будут по большей части использоваться методы сотрудничества и решения проблем, а не конспектирование и лекции.
BBC Science Focus
При входе в класс учащиеся будут проходить биометрическое сканирование. Благодаря этому учителям будет легче отслеживать тех, кто опаздывает или пропускает занятия.
В школах будущего появится умное стекло. Оно будет автоматически регулировать свой цвет, защищая людей от воздействия солнца.
Поскольку с каждым годом будет становиться всё теплее, классы с кондиционерами станут нормой. А ещё к 2050 году и дома, и в школах будут использоваться 3D-принтеры.
В 2050 году появятся в школьной среде адаптивные системы обучения, управляемые искусственным интеллектом. В зависимости от успеваемости человека будут корректироваться в режиме реального времени стили обучения и оценки. Также искусственный интеллект может прогнозировать успеваемость учеников.
Возможно, к 2050 году учащиеся будут заниматься в виртуальных классах. Это поможет охватить сразу больше учеников. Домашние задания в основном будут даваться и выполняться онлайн. А ещё будут существовать специальные уведомления, которые предупредят учеников об оценках, отзывах, продлении сроков сдачи работ.
Вполне вероятно, что обучение также будет проходить в метавселенной.
Хотя физические библиотеки всё ещё будут существовать в 2050 году, обычным явлением станут и книги с дополненной реальностью.