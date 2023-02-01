Как будут выглядеть школы в 2050 году

При входе в класс учащиеся будут проходить биометрическое сканирование. Благодаря этому учителям будет легче отслеживать тех, кто опаздывает или пропускает занятия.

В школах будущего появится умное стекло. Оно будет автоматически регулировать свой цвет, защищая людей от воздействия солнца.

Поскольку с каждым годом будет становиться всё теплее, классы с кондиционерами станут нормой. А ещё к 2050 году и дома, и в школах будут использоваться 3D-принтеры.

В 2050 году появятся в школьной среде адаптивные системы обучения, управляемые искусственным интеллектом. В зависимости от успеваемости человека будут корректироваться в режиме реального времени стили обучения и оценки. Также искусственный интеллект может прогнозировать успеваемость учеников.

Возможно, к 2050 году учащиеся будут заниматься в виртуальных классах. Это поможет охватить сразу больше учеников. Домашние задания в основном будут даваться и выполняться онлайн. А ещё будут существовать специальные уведомления, которые предупредят учеников об оценках, отзывах, продлении сроков сдачи работ.

Вполне вероятно, что обучение также будет проходить в метавселенной.

Хотя физические библиотеки всё ещё будут существовать в 2050 году, обычным явлением станут и книги с дополненной реальностью.