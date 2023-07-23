Как бы сейчас выглядел Интернет, если бы его не «захватили» IT-гиганты

Помните распространение смешных видео благодаря «сарафанному радио», а не алгоритмическому фаворитизму? Вот чего не хватает этим бунтарям, и они готовы действовать, пишет The Verge.

Они хотят восстановить интернет-сообщества, как в старые добрые времена, с «веб-братствами» и групповыми чатами, избежав «цепких лап» Google и других IT-гигантов. Энтузиасты считают, что если они создадут свои платформы, то не будут зависеть от постоянно меняющихся алгоритмов, которые и определяют тренды.

Интернет, по их мнению, принадлежит людям, а не корпорациям.