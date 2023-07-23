Как бы сейчас выглядел Интернет, если бы его не «захватили» IT-гиганты

Как бы сейчас выглядел Интернет, если бы его не «захватили» IT-гигантыВозможно, мы к этому и идем
Интернет переживает период трансформации, и эпоха Web 2.0 подходит к концу. С упадком Google Search и вмешательством алгоритмов в работу социальных сетей взаимодействие в Интернете стало менее органичным и более контролируемым. Группа энтузиастов Web 3.0 намерена «отвоевать» Сеть и вернуться к старым добрым принципам Web 1.0, когда люди, а не алгоритмы, определяли, что стоит увидеть.
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Помните распространение смешных видео благодаря «сарафанному радио», а не алгоритмическому фаворитизму? Вот чего не хватает этим бунтарям, и они готовы действовать, пишет The Verge.
Они хотят восстановить интернет-сообщества, как в старые добрые времена, с «веб-братствами» и групповыми чатами, избежав «цепких лап» Google и других IT-гигантов. Энтузиасты считают, что если они создадут свои платформы, то не будут зависеть от постоянно меняющихся алгоритмов, которые и определяют тренды.
Интернет, по их мнению, принадлежит людям, а не корпорациям.