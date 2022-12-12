Как бы выглядел Стив Джобс, если бы дожил до наших дней. Нейросеть нарисовала

14:35, 12 декабря 2022
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Как бы выглядел Стив Джобс, если бы дожил до наших дней. Нейросеть нарисовалаСтиву было бы 67 лет
Художник использовал систему искусственного интеллекта для создания изображения Стива Джобса. Оно показывает, как выглядел бы предприниматель сейчас, если бы не умер в 2011 году.
Фото: Pixabay
Изображение, созданное в рамках серии «Если бы ничего не произошло», показывает Джобса в его культовой чёрной водолазке на фоне сцены Apple с обрезанной надписью «И ещё кое-что».
MacRumors
Джобс умер 5 октября 2011 года от рака поджелудочной железы. Ему было всего 56 лет.