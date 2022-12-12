Наука и технологии
14:35, 12 декабря 2022
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Как бы выглядел Стив Джобс, если бы дожил до наших дней. Нейросеть нарисовала

Стиву было бы 67 лет

Художник использовал систему искусственного интеллекта для создания изображения Стива Джобса. Оно показывает, как выглядел бы предприниматель сейчас, если бы не умер в 2011 году.

Как бы выглядел Стив Джобс, если бы дожил до наших дней. Нейросеть нарисовала

Фото: Pixabay

Изображение, созданное в рамках серии «Если бы ничего не произошло», показывает Джобса в его культовой чёрной водолазке на фоне сцены Apple с обрезанной надписью «И ещё кое-что».

Как бы выглядел Стив Джобс, если бы дожил до наших дней. Нейросеть нарисовала

MacRumors

Джобс умер 5 октября 2011 года от рака поджелудочной железы. Ему было всего 56 лет.

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