Как бы выглядели динозавры сейчас, если бы не вымерли

Как считают учёные сейчас, это не невозможно, но маловероятно. Биология животного всё же ограничивает направление его эволюции. Дело в том, что у динозавров не очень хорошо «получалось» отращивать большие мозги. Возможно, со временем у них развился бы немного больший мозг, но мало доказательств того, что эти ящеры стали бы гениями.

Сегодня некоторые потомки динозавров — такие птицы, как вороны и попугаи — имеют сложный мозг. Они могут использовать инструменты , говорить и считать. Но именно у млекопитающих, таких как человекообразные обезьяны, слоны и дельфины, развился самый большой мозг и самое сложное поведение.