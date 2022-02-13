Как чаще всего обманывают людей в День святого Валентина

В основном преступники практикуют шантаж личными фотографиями, просьбы перевести деньги на билеты для возможности личного знакомства, создают фейковые сайты для организации свиданий и предлагают романтические подарки по «выгодной цене».

Как рассказали в ВТБ, накануне 14 февраля мошенники стали чаще переписываться с пользователями социальных сетей и сайтов знакомств. Они пользуются предпраздничным ажиотажем и создают поддельные страницы с товарами. В центробанке посоветовали потребителям совершать покупки только на проверенных ресурсах, необходимо обращать внимание на наличие в адресной строке браузера рядом с названием сайта значка безопасного соединения (замка).