Как часто люди умирают во время секса от сердечного приступа

Данные показали, что из почти 7000 случаев смертельных исходов, вызванных сердечным приступом, остановкой сердца или инсультом, за 25-летний период, только 17 произошли после сексуальной активности. Большинству из тех, кто умер, было около 30 лет, и они были мужчинами. Вскрытие показало, что у многих были признаки генетического порока сердца или других сердечных заболеваний.

Аналогичные исследования, проведённые в США, также показали, что менее 1% случаев внезапной сердечной смерти происходят во время или после сексуальной активности. Интересно, что риск смерти у мужчин повышается во время измен.