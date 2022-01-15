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Как часто люди умирают во время секса от сердечного приступа

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Учёные попытались оценить количество смертей, которые произошли от сердечного приступа во время секса. Они пришли к выводу, что люди с сердечными заболеваниями могут безопасно заниматься сексом, но только если соблюдают меры предосторожности.
Как часто люди умирают во время секса от сердечного приступа

Данные показали, что из почти 7000 случаев смертельных исходов, вызванных сердечным приступом, остановкой сердца или инсультом, за 25-летний период, только 17 произошли после сексуальной активности. Большинству из тех, кто умер, было около 30 лет, и они были мужчинами. Вскрытие показало, что у многих были признаки генетического порока сердца или других сердечных заболеваний.

Аналогичные исследования, проведённые в США, также показали, что менее 1% случаев внезапной сердечной смерти происходят во время или после сексуальной активности. Интересно, что риск смерти у мужчин повышается во время измен.

Источник: UPI
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