Как человеческий мозг перезагружается после комы или наркоза

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Как человеческий мозг перезагружается после комы или наркозаУчёные внимательно посмотрели на это
К перезагрузке компьютеров и смартфонов мы уже привыкли. Теперь учёные решили узнать, как именно перезапускается человеческий мозг после наркоза, комы или глубокого сна.
Исследователи изучили группу из 30 здоровых взрослых, которые были под наркозом в течение трёх часов, и группу ещё из 30 человек, которых в бессознательное состояние не вводили.
Оказалось, что мозг включает отключённые отделы постепенно, а не все сразу. Возможности человека к абстрактному решению проблем, которыми занимается префронтальная кора, возвращаются в оперативный режим быстрее всего. Другим областям мозга, в том числе отвечающие за время реакции и внимание, требуется больше времени.
Сравнение с контрольной группой показало, что тем, кто был под наркозом, для полного восстановления потребовалось около трёх часов.
Источник: Science Alert