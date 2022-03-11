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Как человеческий мозг перезагружается после комы или наркоза

Учёные внимательно посмотрели на это
К перезагрузке компьютеров и смартфонов мы уже привыкли. Теперь учёные решили узнать, как именно перезапускается человеческий мозг после наркоза, комы или глубокого сна.
Как человеческий мозг перезагружается после комы или наркоза

Исследователи изучили группу из 30 здоровых взрослых, которые были под наркозом в течение трёх часов, и группу ещё из 30 человек, которых в бессознательное состояние не вводили.

Оказалось, что мозг включает отключённые отделы постепенно, а не все сразу. Возможности человека к абстрактному решению проблем, которыми занимается префронтальная кора, возвращаются в оперативный режим быстрее всего. Другим областям мозга, в том числе отвечающие за время реакции и внимание, требуется больше времени.

Сравнение с контрольной группой показало, что тем, кто был под наркозом, для полного восстановления потребовалось около трёх часов.

Источник: Science Alert
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