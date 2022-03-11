Как человеческий мозг перезагружается после комы или наркоза

Исследователи изучили группу из 30 здоровых взрослых, которые были под наркозом в течение трёх часов, и группу ещё из 30 человек, которых в бессознательное состояние не вводили.

Оказалось, что мозг включает отключённые отделы постепенно, а не все сразу. Возможности человека к абстрактному решению проблем, которыми занимается префронтальная кора, возвращаются в оперативный режим быстрее всего. Другим областям мозга, в том числе отвечающие за время реакции и внимание, требуется больше времени.

Сравнение с контрольной группой показало, что тем, кто был под наркозом, для полного восстановления потребовалось около трёх часов.