Как человеческий мозг способен понять, какое значение выбрать для многозначного слова: отвечают учёные

В ходе эксперимента учёных из Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой 48 человек (28 женщин, 20 мужчин) выполняли особое задание. Им нужно было вставить пропущенные буквы в различные сочетания слов: например, «схое ино». Всего подобных комбинаций было 96.

Во время выполнения этих заданий учёные следили на активностью мозга людей. Применялся для этого метод функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ).