Как человеческий мозг способен понять, какое значение выбрать для многозначного слова: отвечают учёные

Как человеческий мозг способен понять, какое значение выбрать для многозначного слова: отвечают учёныеСообщает об этом портал «Научная Россия»
В ходе эксперимента учёных из Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой 48 человек (28 женщин, 20 мужчин) выполняли особое задание. Им нужно было вставить пропущенные буквы в различные сочетания слов: например, «схое ино». Всего подобных комбинаций было 96.
Во время выполнения этих заданий учёные следили на активностью мозга людей. Применялся для этого метод функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ).
По итогам эксперимента оказалось, что при выборе одного из значений для многозначного слова у испытуемых подавлялась память. Это значит, что у них снижалась активность области (гиппокамп), связанной с запоминанием информации. То есть те значения слов, которые не подходили как бы «удалялись» в этот момент из сознания людей. Благодаря этому участники и могли делать выбор.
Также известно, что человек в один момент времени может осознавать только одно значение слова. Поэтому мозг в ситуации, где встречается многозначные слова, принимает решение, какое из этих значений нужно осознавать, а какое - нет.