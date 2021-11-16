Как человечество борется с космическим мусором и чем он опасен

Как человечество борется с космическим мусором и чем он опасенБыли предприняты уже несколько попыток решения проблемы
Сейчас на земной орбите находятся более 6,5 тысяч спутников. При этом работает из них только половина. В прошлом же году в космос полетели более 1200 кораблей, и показатель запущенных космических аппаратов с каждым годом будет расти. Это способно ещё больше увеличить количество мусора на орбите.
Что представляет собой космический мусор? Это детали спутников, ракет, искусственных аппаратов. НАСА отмечает, что подобных объектов на орбите сейчас - примерно 27 тысяч, а скорость их движения - 24 тысячи км/ч. Поэтому любой из них легко может врезаться в спутник или ракету. Причём подобное уже случалось. Например, в марте 2021 года в китайский спутник Yunhai 1-02 врезался «Объект 48078» (фрагмент мусора), причём этот удар уничтожил спутник. Но нужно сказать, что пока что такие ситуации возникают довольно редко и иногда даже столкновения можно избежать - при своевременном обнаружении проблемы диспетчерами миссий.
До 2010 года в космос попадало ежегодно примерно 100 аппаратов, а в 2021 году их количество превысило 1400. Более того, в ближайшее время компании SpaceX и Blue Origin отправят на орбиту особые группы спутников, которые позволят жителям Земли получить доступ к беспроводному широкополосному интернету. А это тоже обострит ситуацию с космическим мусором. Поскольку число космических аппаратов и космического мусора на орбите будет со временем увеличиваться, спутникам придётся выполнять больше маневров, чтобы избежать столкновения с фрагментами этого мусора. Также это может поспособствовать увеличению столкновений в космосе и привести к синдрому Кесслера (когда орбита станет непригодной для использования).
Какие же варианты очистки орбиты Земли от мусора есть? В 2012 году учёные из EPFL (Швейцарский федеральный технологический институт) предложили создать спутник CleanSpaceOne, который бы захватывал определённый фрагмент и переносил его на Землю. Предполагалось, что этот мусор вместе со спутником сгорит в плотных слоях атмосферы во время полёта. Однако такая технология стоит довольно дорого, её внедрение займёт много времени.
Другой вариант в 2016 году предложило Японское агентство аэрокосмических исследований. Оно запустило в космос электродинамический трос, направляющий космический мусор в сторону атмосферы Земли при помощи магнитного поля планеты. После этого в 2018 году в Великобритании стартовал проект RemoveDEBRIS от Космического центра Суррея, благодаря чему была протестирована эффективность захвата мусора при помощи сети, гарпуна и буксировки.
В 2020 году сотрудники Университета Пердью создали буксировочный парус Spinnaker3, который может захватывать даже огромные объекты, а затем направлять их в атмосферу Земли. Запуск миссии Spinnaker3 состоится в ноябре 2021 года.
В марте 2021 года был запущен спутник ELSA-d. Его создала японская компания Astroscale. Аппарат будет захватывать неактивные спутники небольшого размера с орбиты. В августе 2021 года успешно завершилось первое испытание устройства, а сейчас спутник проходит следующие этапы тестирования.