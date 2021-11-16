Как человечество борется с космическим мусором и чем он опасен

До 2010 года в космос попадало ежегодно примерно 100 аппаратов, а в 2021 году их количество превысило 1400. Более того, в ближайшее время компании SpaceX и Blue Origin отправят на орбиту особые группы спутников, которые позволят жителям Земли получить доступ к беспроводному широкополосному интернету. А это тоже обострит ситуацию с космическим мусором. Поскольку число космических аппаратов и космического мусора на орбите будет со временем увеличиваться, спутникам придётся выполнять больше маневров, чтобы избежать столкновения с фрагментами этого мусора. Также это может поспособствовать увеличению столкновений в космосе и привести к синдрому Кесслера (когда орбита станет непригодной для использования).

Какие же варианты очистки орбиты Земли от мусора есть? В 2012 году учёные из EPFL (Швейцарский федеральный технологический институт) предложили создать спутник CleanSpaceOne, который бы захватывал определённый фрагмент и переносил его на Землю. Предполагалось, что этот мусор вместе со спутником сгорит в плотных слоях атмосферы во время полёта. Однако такая технология стоит довольно дорого, её внедрение займёт много времени.

Другой вариант в 2016 году предложило Японское агентство аэрокосмических исследований. Оно запустило в космос электродинамический трос, направляющий космический мусор в сторону атмосферы Земли при помощи магнитного поля планеты. После этого в 2018 году в Великобритании стартовал проект RemoveDEBRIS от Космического центра Суррея, благодаря чему была протестирована эффективность захвата мусора при помощи сети, гарпуна и буксировки.

В 2020 году сотрудники Университета Пердью создали буксировочный парус Spinnaker3, который может захватывать даже огромные объекты, а затем направлять их в атмосферу Земли. Запуск миссии Spinnaker3 состоится в ноябре 2021 года.

В марте 2021 года был запущен спутник ELSA-d. Его создала японская компания Astroscale. Аппарат будет захватывать неактивные спутники небольшого размера с орбиты. В августе 2021 года успешно завершилось первое испытание устройства, а сейчас спутник проходит следующие этапы тестирования.