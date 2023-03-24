Как человечество "увеличило" площадь Земли на 2 500 кв. км

Используя спутниковые снимки, Дхритирадж Сенгупта из Саутгемптонского университета и его коллеги проанализировали изменения земельных участков в 135 крупных городах. Их результаты показывают, что большая часть недавней рекультивации земель произошла у Китая, Индонезии и Объединенных Арабских Эмиратов.

The Guardian отмечает, что лишь в Шанхае было добавлено около 350 кв. км земли. Большинство подобных проектов было вызвано расширением портов, потребностью в городском пространстве и индустриализацией, а небольшая часть - проектами "престижа", такими как искусственные острова в Дубае.