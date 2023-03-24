Как человечество "увеличило" площадь Земли на 2 500 кв. км

Как человечество "увеличило" площадь Земли на 2 500 кв. кмИ какие страны в этом лидируют
В этом столетии наблюдается значительный рост создания искусственных земель человеком: искусственные острова в Эмиратах, застройка береговых линий и постройка новых пирсов. Так, стало известно, что с 2000 года люди добавили к береговой линии более 2 500 кв. км.
Фото: Skatebiker / Wikipedia
Используя спутниковые снимки, Дхритирадж Сенгупта из Саутгемптонского университета и его коллеги проанализировали изменения земельных участков в 135 крупных городах. Их результаты показывают, что большая часть недавней рекультивации земель произошла у Китая, Индонезии и Объединенных Арабских Эмиратов.
The Guardian отмечает, что лишь в Шанхае было добавлено около 350 кв. км земли. Большинство подобных проектов было вызвано расширением портов, потребностью в городском пространстве и индустриализацией, а небольшая часть - проектами "престижа", такими как искусственные острова в Дубае.