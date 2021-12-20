Как человеку удаётся даже в шумном месте понимать речь конкретного собеседника

Как известно, даже в шумном помещении наш мозг способен сфокусировать внимание на одном из собеседников. Особенности такого механизма описал Эдмунд Лалор, доктор философии, доцент кафедры нейробиологии и биомедицинской инженерии в Медицинском центре Университета Рочестера. Результаты исследования были опубликованы в издании The Journal of Neurosciencе.

Команда учёных в ходе исследования выяснила, каким образом мозг позволяет слышать речь одного человека в шумной толпе. Оказалось, что мозг просто осуществляет дополнительные действия, чтобы распознать слова нужного человека, и не выполняет эти действия в случае с остальными, кто находится в толпе.