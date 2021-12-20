Как человеку удаётся даже в шумном месте понимать речь конкретного собеседника

Как человеку удаётся даже в шумном месте понимать речь конкретного собеседникаВыяснили в Медицинском центре Университета Рочестера
Как известно, даже в шумном помещении наш мозг способен сфокусировать внимание на одном из собеседников. Особенности такого механизма описал Эдмунд Лалор, доктор философии, доцент кафедры нейробиологии и биомедицинской инженерии в Медицинском центре Университета Рочестера. Результаты исследования были опубликованы в издании The Journal of Neurosciencе.
Команда учёных в ходе исследования выяснила, каким образом мозг позволяет слышать речь одного человека в шумной толпе. Оказалось, что мозг просто осуществляет дополнительные действия, чтобы распознать слова нужного человека, и не выполняет эти действия в случае с остальными, кто находится в толпе.
В рамках исследования испытуемые слушали одновременно два рассказа. При этом сосредоточиться им нужно было лишь на одном из произведений. Благодаря ЭЭГ исследователи выяснили, что та история, на которую было направлено внимание, была преобразована в фонемы (языковые единицы), а другая - нет.
Кроме того, оказалось, что по результатам ЭЭГ можно понять, на речь какого из нескольких говорящих людей направлено внимание испытуемого.