Как черепахи понимают, куда плыть в открытом океане

Чтобы это выяснить, учёные оснастили 22 черепах (Eretmochelys imbricata) GPS-трекерами. Это позволило им увидеть маршруты, по которым они возвращаются к своим кормовым угодьям после спаривания и размножения.

Трекеры показали, что выбранные маршруты были не самыми удачными. Например, одна черепаха преодолела в общей сложности 1306 километров, чтобы найти остров всего в 176 километрах от исходной точки. Исследователи обнаружили, что, как правило, животные много плавали кругами, прежде чем снова смогли осесть на суше.

«Наше исследование даёт убедительные доказательства того, что черепахи биссы имеют относительно грубое представление о карте в открытом океане», — пишут учёные. При этом изменения в силе и направлении магнитного поля Земли используются несколькими видами для навигации. В случае с черепахами эта навигационная помощь работает, но только до определённой степени. Она не позволяет им точно определить маршруты, но сообщает, когда животные слишком удаляются от точки назначения.