Как цифровой рубль повлияет на мировую экономику

Как цифровой рубль повлияет на мировую экономикуИ при чем тут БРИКС
В России скоро появится цифровой рубль. В условиях, когда 130 стран мира изучают возможности введения CBDC, шаг России не является неожиданным. Какие у него перспективы и как он повлияет на мировую экономику?
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Хотя розничное использование рубля может быть затруднено из-за того, что в России все еще очень популярны наличные деньги, цифровой рубль может стимулировать рост за счет оптового использования.
Цифровой рубль может укрепить стоимость рубля и стимулировать торговлю, особенно в таких критически важных отраслях, как экспорт нефти, газа и вооружений.
В долгосрочной перспективе цифровой рубль может стать альтернативой доллару США, что соответствует усилиям стран БРИКС по снижению долларовой зависимости. Этот шаг может улучшить торговлю между странами союза и повлиять на глобальную экономическую систему. Подробнее в источнике ниже.