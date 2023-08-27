Как цифровой рубль повлияет на мировую экономику

Хотя розничное использование рубля может быть затруднено из-за того, что в России все еще очень популярны наличные деньги, цифровой рубль может стимулировать рост за счет оптового использования.

Цифровой рубль может укрепить стоимость рубля и стимулировать торговлю, особенно в таких критически важных отраслях, как экспорт нефти, газа и вооружений.

В долгосрочной перспективе цифровой рубль может стать альтернативой доллару США, что соответствует усилиям стран БРИКС по снижению долларовой зависимости. Этот шаг может улучшить торговлю между странами союза и повлиять на глобальную экономическую систему. Подробнее в источнике ниже.