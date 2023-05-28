Как цифровые кочевники изменили города по всему миру

Как цифровые кочевники изменили города по всему мируИ плохо ли это
По сообщениям RestOfWorld, рост числа цифровых кочевников приносит в города по всему миру как радость, так и проблемы. Медельин, оживленный город в Колумбии, стал одним из лучших мест для этих независимых от местоположения работников. Однако такой приток цифровых кочевников не обходится без последствий.
Гибкость постпандемического рабочего графика позволяет многим из этих людей, в основном из США, работать удаленно, наслаждаясь преимуществами экзотического места пребывания.
Однако разница в доходах между кочевниками и местными профессионалами, например, в Медельине привела к стремительному росту цен. Цены на аренду жилья резко выросли, и местным жителям стало трудно их «тянуть». Подобные проблемы наблюдались и в других городах, таких как Мехико и Португалия, где даже проходили протесты.
Хотя цифровые кочевники вносят свой вклад в местную экономику, их присутствие также может нарушить равновесие и доступность жилья для местных жителей. Баланс между преимуществами и проблемами – одна из проблем, с которой столкнутся правительства стран, которые выбирают цифровые кочевники.