Как цифровые кочевники изменили города по всему миру

Гибкость постпандемического рабочего графика позволяет многим из этих людей, в основном из США, работать удаленно, наслаждаясь преимуществами экзотического места пребывания.

Однако разница в доходах между кочевниками и местными профессионалами, например, в Медельине привела к стремительному росту цен. Цены на аренду жилья резко выросли, и местным жителям стало трудно их «тянуть». Подобные проблемы наблюдались и в других городах, таких как Мехико и Португалия, где даже проходили протесты.

Хотя цифровые кочевники вносят свой вклад в местную экономику, их присутствие также может нарушить равновесие и доступность жилья для местных жителей. Баланс между преимуществами и проблемами – одна из проблем, с которой столкнутся правительства стран, которые выбирают цифровые кочевники.