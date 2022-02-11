Как COVID-19 влияет на новорожденных детей непривитых женщин

Вирус может атаковать и разрушать плаценту, сосудистый орган, который служит жизненным каналом плода, что приведет к асфиксии и мертворождению, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Archives of Pathology & Laboratory Medicine.

“Мы никогда раньше не видели такого уровня разрушения от инфекционного заболевания. Это сделало плаценту непригодной для выполнения своих обязанностей”, - сказал доктор Дэвид Шварц, перинатальный патолог, занимающийся частной практикой в Атланте, который возглавлял исследование.

В ходе исследования Шварц и его команда изучили 68 случаев перинатальной смертности в 12 странах. Все 68 детей были либо мертворожденными, либо умерли в течение семи дней после рождения. У всех детей матери были невакцинированными и заразились коронавирусом во время беременности. В ходе исследования были изучены все 68 плацент, а также проведено 30 вскрытий.

Врачи подчеркнули, что мертворождение из-за Ковида случается редко, но инфекция повышает риск для женщины.

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