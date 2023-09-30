Как дела у «Интернета будущего» на фоне смерти соцсетей

Web3, характеризующаяся таким основным принципом, как децентрализация, направлена на создание ориентированных на пользователя и безопасных социальных сетей.

Однако переход от традиционных социальных сетей к Web3 сопряжен с рядом проблем. Во-первых, многие пользователи могут не уделять приоритетного внимания праву собственности на данные, что является основополагающим аспектом Web3 и может препятствовать его внедрению. Во-вторых, сложность систем Web3 может привести к трениям при входе в систему, что отпугнет пользователей, привыкших к простоте традиционных платформ. Чтобы добиться успеха, Web3 должна быть более интуитивно понятной и оптимизированной.

Кроме того, пользователи охотнее присоединяются к сетям, в которых присутствуют друзья, родственники или «авторитеты», и для преодоления этого препятствия необходимо предложить пользователям убедительные причины для перехода.

В разгар реорганизации социальных сетей исход остается неопределенным. Несмотря на то, что перемены могут привести к созданию более ориентированных на пользователя и безопасных сетей, решение вышеназванных проблем будет иметь большое значение для Web3, чтобы занять достойное место в развивающемся ландшафте социальных сетей.