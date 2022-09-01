Как деревья могут помочь в борьбе с "неубиваемыми" бактериями

Устойчивость к противомикробным препаратам стала одной из самых больших угроз для здоровья населения во всем мире. Поэтому существует острая необходимость в разработке новых препаратов для борьбы с инфекциями.

В новом исследовании ученых из Портсмутского университета и университетов Наресуан и Пибулсонгкрам Раджабхат в Таиланде изучалось, может ли гидрохинин, который содержится в коре некоторых деревьев, подавлять любые штаммы бактерий. Уже известно, что гидрохинин является эффективным средством против малярии у людей, но до сих пор мало исследовались его лекарственно-устойчивые свойства.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Tropical Medicine and Infectious Disease, свидетельствуют о том, что противомикробные свойства органического соединения делают его потенциальным кандидатом для будущих клинических исследований.

Доктор Роберт Болдок из Школы фармации и биомедицинских наук Портсмутского университета сказал:

“Используя эксперименты по уничтожению бактерий, мы обнаружили, что гидрохинин способен убивать несколько микроорганизмов, включая распространенный патоген с множественной лекарственной устойчивостью pseudomonas aeruginosa … Характерно, что мы также обнаружили, что один из основных механизмов, используемых этими бактериями, чтобы избежать уничтожающей активности препарата, был повышен при лечении, что указывает на сильную реакцию бактерий”