Как деревья спасают города от аномальной жары: появились точные цифры

Авторы новой научной работы использовали спутниковые данные о температуре поверхности земли и данные о растительности в 293 европейских городах.

Анализ показал, что вокруг городских деревьев были более низкие температуры, чем вокруг других городских объектов в большинстве европейских городов летом и во время экстремальной жары. В регионах Южной Европы в среднем в зелёных зонах температура на среднем на 0-4 градуса, в Центральной Европе — на 8-12 градусов ниже.

Безлесные городские зеленые насаждения в целом менее эффективны, чем деревья. Их охлаждающий эффект примерно в 2-4 раза ниже. Таким образом, деревья могут быть нашими помощниками в борьбе с экстремальной жарой.