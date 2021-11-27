Как деревья спасают города от аномальной жары: появились точные цифры

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Как деревья спасают города от аномальной жары: появились точные цифрыКажется, лучше садить как можно больше деревьев
Учёные узнали, как именно деревья влияют на температуру в городах. Они могут помочь при жаре.
Авторы новой научной работы использовали спутниковые данные о температуре поверхности земли и данные о растительности в 293 европейских городах.
Анализ показал, что вокруг городских деревьев были более низкие температуры, чем вокруг других городских объектов в большинстве европейских городов летом и во время экстремальной жары. В регионах Южной Европы в среднем в зелёных зонах температура на среднем на 0-4 градуса, в Центральной Европе — на 8-12 градусов ниже.
Безлесные городские зеленые насаждения в целом менее эффективны, чем деревья. Их охлаждающий эффект примерно в 2-4 раза ниже. Таким образом, деревья могут быть нашими помощниками в борьбе с экстремальной жарой.
Источник: Nature