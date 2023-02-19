Как дети учатся у родителей страху

Как обнаружили исследователи из Монреальского университета, не у каждых родителей и детей обучение страху проходит успешно. Для этого очень важна эмоциональная привязанность к родителю и физиологическое совпадение с ним, а именно синхронизация сердцебиения, потоотделения и др.

В эксперименте учёных участвовали 84 пары, состоящие из родителя и ребёнка в возрасте от восьми до 12 лет. Сначала родители перед загоранием лампочки определённого цвета получали лёгкий удар электрического тока. Это записывали на видео. Затем ролик показывали детям.

После этого такой же эксперимент проводили на детях. Выяснилось, что чем больше было физиологическое совпадение между родителем и ребёнком, тем сильнее пугался последний во время эксперимента. Также важна была эмоциональная привязанность.